"Зачем делать такие фото?": Волочкова вызвала отвращение и смех у людей

Российская балерина Анастасия Волочкова показала как проводит вечер, но нарвалась на критику пользователей сети.
На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала на кровати.
"Моя спокойная домашняя обстановка перед завтрашним спектаклем, но все равно волнительно", - сообщила Волочкова в подписи к фото, на котором запечатлены ее ноги крупным планом.
Публикация скандальной балерины вызвала отвращение и смех у ее поклонников.
"Зачем, зачем делать такие фото, как фобия какая-то", "Какой неудачный кадр", "Пальцы ног длиннее пальцев рук. Настя, какой размер ног у вас?", "Анастасия, я вас раскусила. Это специально сделано фото в таком ракурсе чтоб побольше комментов о ластах и ногах", "Настя вы вообще смотрите что выкладываете? Как в ластах", - писали под публикацией Волочковой.
Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.
Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.
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