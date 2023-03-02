"Джигурда, наверное, тренер": дряблая Волочкова без штанов похвасталась фигурой

Анастасия Волочкова решила, что имеет идеальное тело, которому нужно завидовать.

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова решила похвастаться фигурой, но столкнулась с критикой со стороны поклонников.

На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала полураздетой.

"Секрет моей стройности заключается в следующем. За этой красотой помимо природной и генетической лежит большой труд и работа над собой. Много физической нагрузки ежедневной", - сообщила Волочкова.

видео дня

Поклонники почему-то были не согласны со своей любимицей, отметив, что ее фигура далека от идеала.

"Простите, Настя, но вальгус, облысение, уплывшие черты лица и игра в медиаперсону не вызывают зависти", "Ваша кожа сухая и дряблая из за дефицита аминокислот и полезных жиров", "С фотошопом явно переборщили", "Палка стройной не бывает. Стройность это пропорции. Округлая попа и узкая талия", "Стесняюсь спросить, а где красота и стройность, в каком месте?" "Последний пункт про мощность, страсть и продолжить..... Джигурда, наверное, тренер", - писали под снимком Волочковой.

Волочкова / скриншот

Напомним, Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой: