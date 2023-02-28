"О Боже, грязище какое": раздетая Волочкова в бане вызвала отвращение у людей

Анастасия Волочкова показала возмутительно фото с парилки.

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова показала фото с бани, чем сильно возмутила пользователей Сети.

На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала раздетой, прикрывшись веником.

"Воскресный вечер прекрасное время для русской бани", - радостно сообщила Волочкова.

видео дня

Поклонники скандальной балерины обратили внимание не только на вульгарный снимок, но и на антисанитарию в ее бане.

"О боже, грязище какое", "Что-то банька запущена", "Это точно надо баню отмыть", "Какая новость! Без этого фото никак" Анастасия, ну Вам не стыдно такую грязь показывать?", "Я бы побрезговала мыться в такой бане. Настя может это на фото только так?", - писали в комментариях под снимком.

Волочкова в бане / скриншот

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой: