"О Боже, грязище какое": раздетая Волочкова в бане вызвала отвращение у людей

Российская балерина Анастасия Волочкова показала фото с бани, чем сильно возмутила пользователей Сети.
На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала раздетой, прикрывшись веником.
"Воскресный вечер прекрасное время для русской бани", - радостно сообщила Волочкова.
Поклонники скандальной балерины обратили внимание не только на вульгарный снимок, но и на антисанитарию в ее бане.
"О боже, грязище какое", "Что-то банька запущена", "Это точно надо баню отмыть", "Какая новость! Без этого фото никак" Анастасия, ну Вам не стыдно такую грязь показывать?", "Я бы побрезговала мыться в такой бане. Настя может это на фото только так?", - писали в комментариях под снимком.
Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.
Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.
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