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"Нужно лечить алкоголизм!": Волочкова расставила ноги для своих ненавистников

26 февраля 2023, 03:03
Анастасия Волочкова возмутила людей вызывающим поведением.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова решила ответить недоброжелателям, еще больше разозлив пользователей сети.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором показала "фирменный" шпагат.

"Мои золотые, все те, кому неймется, и те, кто берет на себя роль врачей и ставят мне диагнозы, кто во что горазд. Могу сказать. Не переживайте. У меня всё прекрасно! Шпагат на месте", - сообщила Волочкова.

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Подписчики одиозной балерины были возмущены таким поведением своей любимицы.

"Ноги после кавказцев ещё не собрала?", "Господи ты боже мой. Это к чему? Это зачем? В чем посыл?", "Без врачей вам нужно лечить алкоголизм! Хотя бы ради дочери", "Двери всегда открыты", "Настя, ваши корявые прыжки по сцене нельзя назвать спектаклями и у вас одно достижение в жизни это шпагат. Вам не завидуют! Вам можно только посочувствовать", - писали в комментариях под публикацией Волочковой.

Волочкова
Волочкова / скриншот

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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