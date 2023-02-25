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"Днище": выпившая Волочкова расставила ноги перед лицом кавказца

25 февраля 2023, 02:32
Анастасия Волочкова показала очередной шпагат, чем возмутила пользователей сети.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова показала возмутительное видео с ресторана.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором пыталась танцевать в окружении мужчин грузинской национальности.

"Зажигательный вечер в грузинском ресторане "Сикварули" в окружении большого количества мужчин", - сообщила Волочкова

видео дня

Во время своего перформанса одиозная балерина не упустила момент, чтобы показать свой шпагат, чем возмутила пользователей сети.

"Всегда удивлял тот факт, что балерина, а двигаться(танцевать) от слова совсем не умеет!", "Шальная императрица в окружении молодых грузин забывает обо всём", С кавказскими мужчинами так себя вести очень не прилично! Они потом пускают по кругу, потому что понимают: сама этого хочет. Ужас, так себя не уважать", "Днище", - писали в комментариях под видео.

Волочкова показала шпагат
Волочкова показала шпагат / скриншот

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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