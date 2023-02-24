"Медицина тут бессильна": Волочкова со стразами во лбу засветила нового жениха

Анастасию Волочкову высмеяли ее же поклонники за странные стразы во лбу.

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова насмешила пользователей сети новым нелепым образом.

На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала со стазами во лбу.

"Звезда во лбу горит. А в сердце огонь!", - сообщила Волочкова в подписи к фото.

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Поклонники знатно посмеялись над очередным провалом балерины, а некоторые заметили на снимке мужчину, предположив, что это новый ухажер одиозной Волочковой.

"Ну все. Медицина тут бессильна", Мне кажется, или рядом на фоточке тот самый, от которого в сердце огонь горит", "Анастасия, когда свадьба? Мы в ожидании", "По ходу очередной любимый нарисовался", "Звезда во лбу ума, Настенька, не прибавит, увы", "Помыла голову, выпила, приклеила звезду на бестолковку и жизнь началась с нуля", - писали в комментариях под постом.

Волочкова / скриншот

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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