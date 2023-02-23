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"Что в розовый туалет, что в храм Господний": отчаявшаяся Волочкова заявилась в церковь

23 февраля 2023, 02:42
Пользователи сети были удивлены внешним видом Анастасии Волочковой.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая испытывает проблемы со здоровьем, решила найти спасение в церкви.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото на фоне храма, а компанию ей почему-то составила врач.

Пользователи сети были удивлены не только внешним видом Волочковой, но и самим фактом, что скандальная балерина посещает церковь.

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"Всё таки как-то неуместно идти в Храм в джинсах и кроссовках", "Церковь, конечно, всех выдержит. Но, надеюсь, что в ней в этот момент хотя бы проссеко не было", "Посинела балерина","Это вам не цирк", "Что в розовый туалет барби, что в храм Господний", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Волочкова
Волочкова / скриншот

Напомним, Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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