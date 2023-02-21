"Стареющая баба хватается за всё": Волочкова задрала юбку прямо на сцене

Российская балерина Анастасия Волочкова возмутила поклонников выходом на сцену со своей новоиспеченной подругой.
На своей страничке в Instagram она опубликовала видео их выступления.
"Поскольку у нас с русской куклой Таней совместный проект нашего шоу "Балерина и Кукла в зазеркалье цирка", мы записали дуэт", - радостно сообщила Волочкова в подписи к посту.
Судя по реакции пользователей Сети, ничего хорошего их этого не вышло.
"А Насте главное юбку задрать. Она прям неуютно себя чувствует с закрытой интимной зоной", "Стареющая баба хватается за всё, лишь бы быть на виду", "Это же какой-то позор", "Дайте кто-нибудь хлорки промыть глаза", "Всё ниже и ниже", "Боже, какое днище", - писали в комментариях под видео Волочковой.
Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.
Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.
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