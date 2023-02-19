УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Крыша едет, деменция": Волочкова превратилась в престарелую Барби

19 февраля 2023, 02:42
Анастасия Волочкова поразила поклонников своим перевоплощением.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову подняли на смех за визит к подруге. Ее в очередной раз обвинили в злоупотреблении алкоголем.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео их встречи.

"Пришла в гости к Барби нашей русской Куле Тане", - похвасталась Волочкова.

видео дня

Поклонники не разделили радость балерины. Они были шокированы перевоплощением Волочковой.

"Престарелая Барби вызывает только жалость", "Водка была настоящая", "Скажите, а в каком возрасте это начинается?", "Интересно, а почему не русская матрёшки, а американская барби?", "Крыша едет", "Деменция", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Волочкова
Волочкова / скриншот

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:20

Гороскоп на сегодня 19 февраля 2023: Стрельцам - фатальные ошибки, Рыбам - ссора

02:42

"Крыша едет, деменция": Волочкова превратилась в престарелую БарбиВидео

02:15

Как сварить морковь для салата за 5 минут: супер-трюк, которым пользуются самые хитрые хозяйкиВидео

01:35

Зачем хозяйки посыпают ковер корицей перед тем, как пылесосить: хитринка во время уборки

00:51

Почему 19 февраля нельзя дарить и покупать кошелек: приметы и запреты дняВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18 февраля, суббота
23:59

Макрон удивил своим заявлением о полном разгроме РоссииВидео

23:10

У Зеленского четко ответили, будут ли ВСУ бить по территории РФВидео

22:30

"Мы все помним": Зеленский заявил, что РФ привлекут к ответственности за геноцид украинцевВидео

22:00

Приближается ураган: 3 знака зодиака в ближайшее время постигнут проблемы с деньгамиВидео

Реклама
21:33

РФ готовит новую атаку: в ВСУ раскрыли вражескую тактику ракетных обстреловВидео

21:10

РФ накопила возле Украины сотни единиц авиации: в ГУР рассказали, ожидать ли крупного авиаудараВидео

20:26

Марк Фейгин. Последнее наступление РоссииВидеоблоги

20:18

В РФ создают новые частные армии: экс-депутат Госдумы назвал причинуВидео

20:11

Черник рассказал, произойдет ли катастрофа на фронте, если ВСУ отойдут от БахмутаВидео

19:46

Итоги Рамштайна-9: Украина получит больше снарядов и систем ПВОмнение

19:24

Зачем класть монеты под порог: способ обогащения, который передается из поколения в поколение

19:21

Бронепоезд Путина заблокировал движение на железной дороге в РФ

19:11

"Я лично отминусовал 500 оккупантов": 23-летний защитник рассказал, как уничтожает россиянВидео

18:31

Кулеба поставил на место намекавшего на уступки Украины РФ лидера ЧехииВидео

18:21

Пол стакана уксуса творят чудеса: зачем его заливают в раковину

Реклама
17:59

В РФ уже готовятся к смуте, но она не начнется, пока ВСУ вдребезги не разобьют оккупантов - ДикийВидео

17:46

Пропагандисты вагнеровцев "слили" локацию базы РФ на Луганщине

17:15

Гороскоп Таро на неделю 20-26 февраля: Водолеям – боль, Рыбам – силы на новоеВидео

17:10

Гороскоп на неделю 20-26 февраля 2023: Скорпиону – вдохновляющая любовь, Водолею - конфликтыВидео

16:53

Украина надеется получить приглашение в НАТО на саммите Альянса летом – Стефанчук

16:15

Сейчас самое время удвоить нашу военную поддержку Украине - СунакВидео

15:57

У Байдена жестко обвинили РФ: действия в Украине - преступления против человечества

15:51

"Называю только по отчеству": Лолита рассказала о своем любовникеВидео

15:28

Как бросить курить: правила для тех, кто хочет быстро попрощаться с привычкойВидео

15:25

Зоопарк везде: Райан Рейнольдс рассказал, как быть отцом четверых детей

15:20

Малюська попросил ChatGPT законопроект о проституции: за 30 секунд получил невероятный результат

15:18

"Путин может сказать "стоп": изгнание оккупантов в РФ – не конец войны, может быть новое "ОРДЛО" – экспертВидео

15:10

Тайком от родителей: 5 странных вещей, которые ели советские дети

14:43

Причина не известна: умерла вторая жена Высоцкого

14:40

Войска вынужденно выполнят приказ Лукашенко: в ГУР оценили риск нападения БеларусиВидео

14:31

"Подключились регулярные войска РФ": эксперт объяснил, почему оккупанты "суицидятся" под Бахмутом

14:27

"Путин планирует новые наступления": Столтенберг дал тревожный прогнозВидео

14:12

Рики Мартин поделился редким фото взрослого сына от суррогатной материВидео

13:58

Байден обратится к Путину, когда будет выступать в Польше перед годовщиной войны – Белый домВидео

13:54

Помнят все обиды и упиваются своей местью: имена женщин, которые не прощают предательствоВидео

Реклама
13:46

"Шиш вам": Нагиев отказался вести музыкальную церемонию в РФВидео

13:43

Польша передаст Украине танки Leopard 2 и PT-91 в течение одного-двух месяцев – Дуда

13:41

Почему Путин "убрал" Пригожина: Пономарев назвал причинуВидео

13:36

Макрон уличил Путина во лжи из-за ЧВК Вагнер и призвал дать ВСУ оружие для наступленияВидео

13:00

ChatGPT уже в Украине: на что способен ИИ, которого уже назвали "убийцей профессий"

12:54

"Должна стоять перед Россией на коленях": бездарь Соседов обратился к Барбаре БрыльскойВидео

12:50

Британия не даст Украине истребители Typhoon: Лондон призвал ждать окончания войны с РоссиейВидео

12:38

"Вы видели, что он вытворил в эфире?": Басков вляпался в скандал на росТВВидео

12:27

"Этим займется лично Путин": для РФ отказ от "вагнеровцев" поставит крест на войне – ПономаревВидео

11:57

Украинский рембо в деле: боец ВСУ мощно "насыпал" оккупантам РФ под БахмутомВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять