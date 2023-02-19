"Крыша едет, деменция": Волочкова превратилась в престарелую Барби

Анастасия Волочкова поразила поклонников своим перевоплощением.

Анастасия Волочкова / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову подняли на смех за визит к подруге. Ее в очередной раз обвинили в злоупотреблении алкоголем.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео их встречи.

"Пришла в гости к Барби нашей русской Куле Тане", - похвасталась Волочкова.

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Поклонники не разделили радость балерины. Они были шокированы перевоплощением Волочковой.

"Престарелая Барби вызывает только жалость", "Водка была настоящая", "Скажите, а в каком возрасте это начинается?", "Интересно, а почему не русская матрёшки, а американская барби?", "Крыша едет", "Деменция", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Волочкова / скриншот

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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