"Парик не забудьте": люди сочувствуют лысеющей Волочковой

Анастасия Волочкова поразила поклонников внешностью на новом фото.

Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Внешность российской балерины Анастасии Волочковой высмеяли ее поклонники.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в красном платье.

Поклонники не оценили образ Волочковой. Многие из них обратили внимание на прическу балерины. Судя по комментариях, она насмешила их больше всего.

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"Почему бы, имея возможность, не привести свои волосы в порядок? Их будто совсем нет", "Парик не забудьте, если своих волос не хватает", "Какая жуткая нога выставляется из разреза платья", "Нужен стилист", - писали в комментариях под фото Волочковой.

Волочкова / скриншот

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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