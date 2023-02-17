"Конвульсии вызывают только смех": Волочкова показала верх своего таланта

Анастасия Волочкова возмутила своих фанатов новым видео.

Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова разозлила поклонников новым видео из спортзала.

На своей страничке в Instagram она опубликовала кадры своей репетиции.

"Когда я делаю селфи видео из балетного зала во время репетиции, не всегда помещаюсь в кадр. Но, главное, продолжаю эти репетиции, пусть и через физическую боль", - пожаловалась Волочкова.

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Поклонникам одиозной балерины уже явно надоели ее ежедневные репетиции. Они высказали все, что думают о Волочковой.

"Почему это конвульсии вызывают только смех?", "Больше похоже на сельский драм кружок, чем на балет", "А зачем вам столько репетиций, если вы не танцуете в балете? Для выступления в клетке это не обязательно", "Золотая наша! Вы что-нибудь другое умеете? А то одно и тоже", - писали в комментариях под публикацией Волочковой.

Волочкова / скриншот

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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