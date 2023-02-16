"Проветрила": Волочкова показала свое любимое упражнение

Анастасию Волочкову высмеяли за ее новое видео со спортзала.

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова насмешила своих поклонников видео с тренировки.

На своей страничке в Instagram она опубликовала кадры, на которы показала свое фирменное упражнение "вертолет".

Подписчиков Волочковой такое занятие повеселило. Некоторые из них отметили, что это единственное, чем умеет заниматься скандальная балерина.

видео дня

"Порепетировала..... А мне показалось - проветрила", "Вот что вообще супер получается - ноги раздвигать на 180 градусов! Расшевеливаться, так моя бабушка бы сказала!", "Как это развидеть", "Крушение вертолёта/ лопасти отваливаются", "Испанский стыд", - писали в комментариях под видео Волочковой.

Волочкова в спортзале / скриншот

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях .

Больше позора Волочковой: