"А где Джигурда?": больная Волочкова разделась до пояса

Анастасия Волочкова попала в больнице, где сделала пикантный снимок.

Анастасия Волочкова / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова показала возмутительное фото с больницы.

На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала полураздетой, расположившись на аппарате МРТ.

Поклонники одиозной Волочковой біли удивлены, что их любимица решила раздеться до пояса, чтобы проверить сустав на ноге.

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"Чтобы сделать МРТ сустава нужно раздеваться до нижнего белья?", "Что у вас с лицом произошло? Или с губами ? Не пойму! Ну ,что за манера всех мужчин обнимать", "Господи... ну зачем она эти ноги в кадр суёт, ну сколько же можно? Ведь все уже знают о ее мозолях...у меня уже это лицо и ноги вперемешку", "А где Джигурда? Что-то не хватает его в кадре", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Волочкова в больнице / скриншот

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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