УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Вот и беленькая подоспела": бутылка водки вызвала у Волочковой экстаз

14 февраля 2023, 01:31
Анастасию Волочкову уже давно подозревают в злоупотреблении алкоголем.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Инстаграм

Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась странным подарком от художника Никаса Сафронова.

На своей страничке в Instagram она даже опубликовала видео, на котором предстала рядом с бутылкой водки.

"Мой добрый друг Никас Сафронов порадовал своим визитом на мое торжество и дарами", - гордо сообщила Волочкова в подписи к посту.

видео дня

Поклонники были удивлены такой радости одиозной балерины.

"Дожили, Насте уже водяру дарят, вот какого мнения о вас ваши друзья", "Ну вот и беленькая подоспела", "Если бы мне водку и рюмочку подарили, я бы обиделась", "Я бы задумалась если бы мне подарили водку с рюмкой. Вот это отношение к "великой балерине", "Ну хоть такие подарки", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Волочкова
Волочкова / скриншот

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
новости России Анастасия Волочкова
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:31

"Вот и беленькая подоспела": бутылка водки вызвала у Волочковой экстаз

00:51

Почему 14 февраля никогда не выносили мусор: приметы и что нельзя делатьВидео

00:20

Вселенная раскошелится: 3 знака зодиака скоро получат ошеломительную сумму денегВидео

13 февраля, понедельник
23:54

Небеса защищают от всех невзгод: обладательницы каких имен всю жизнь находятся под крылом ангеловВидео

23:40

"Наши партнеры уже решают этот вопрос": Свитан рассказал, как ВСУ будут освобождать Крым и ДонбассВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:52

"Отсидеться не получится": Лукашенко очнулся и сделал резкий выпад из-за войны в УкраинеВидео

22:25

Что делать, если лук пророс: правила хранения и спасения чудо-овоща с пользой для здоровья

22:21

Мощная поддержка от Польши: Украине передадут 60 модернизированных танков Т-72 и 14 "Леопардов"Видео

22:12

В Украине цены на яйца резко изменятся: чего ждать в ближайшие месяцыВидео

Реклама
22:02

Нежный гигант: бывшая жена Виталия Кличко показала младшего сына мэра Киева

21:19

Шли в наступление: под Угледаром ВСУ уничтожили огромную колонну оккупантовВидео

21:17

"С ней пытаются расправится": российская певица сообщила об опасности для Ахеджаковой

21:07

Искренние, самоотверженные и смелые: во время обороны Бахмута трагически погибли двое полицейскихВидео

20:59

Канада, Франция и США просят своих граждан немедленно покинуть Россию и БеларусьВидео

20:45

Гороскоп на завтра 14 февраля 2023: Близнецам – признание, Стрельцам – креативные решения

20:10

Неожиданно "шарахнуло": российская певица оказалась в эпицентре землетрясения в ТурцииВидео

20:08

"Никаких геройских историй о папе-космонавте": Анатолий Анатолич рассказал, как убили его отца

19:54

"Не только освобождение территорий, но и усиление ВСУ": Залужный поделился видением победы УкраиныВидео

19:36

Путин объявит новое наступление, когда будут двигаться танки и самолеты – политтехнолог о планах РФВидео

19:29

Сколько можно носить домашние тапочки, чтобы не заболетьВидео

Реклама
19:20

Уроки Минских договоренностей, которые нельзя забыватьмнение

19:14

Samsung Galaxy S23 Ultra - первая топовая новинка 2023 года новости компании

19:09

Lifecell круто взвинчивает тарифы: украинцам назвали дату и новую ценуВидео

19:00

Как без лишних усилий разделать скумбрию на филе: невероятные трюки на заметку хозяйкамВидео

18:39

Пухлые щечки и широкая улыбка: Тина Кароль показала архивное фото с красавчиком-братом

18:32

Как сделать, чтобы масло не стреляло: чрезвычайно простой способ навсегда забыть о проблеме

18:11

"Авиация точно будет": эксперт рассказал о западном оружии для наступления ВСУВидео

17:48

Почему 15 февраля нельзя класть деньги на стол: приметы и что запрещено делать на Сретение ГосподнеВидео

17:32

Гарантии безопасности для Украины: в НАТО раскрыли вероятную формулу и срокиВидео

17:12

Favbet Foundation передал ВСУ на передовую еще два внедорожника

17:03

Своего не отдадут и чужое возьмут: самые жадные знаки зодиака

17:03

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся объявить, что ждут третьего ребенкаВидео

16:47

Финский актер продает украинские блюда, чтобы помочь УкраинеВидео

16:46

"Наступит его конец": астролог назвал месяц смерти ПутинаВидео

16:43

В бункер – на бронепоезде: Путин пересел из самолета на "железку"Видео

16:29

Истребители и тяжелое вооружение для Украины: Столтенберг заявил, что РФ начала крупное наступлениеВидео

16:24

Небанальные идеи: какой оригинальный подарок на 14 февраля можно подарить любимому человекуВидео

16:15

В Украину ворвется сильный шторм: синоптики объявили об опасности и сильном снегопадеВидео

16:09

Но в топе у украинцев: российская певичка Инстасамка перечисляет огромные суммы на армию оккупантовВидео

16:06

Красный Крест выплачивает по 2,5 тысячи гривен: кому из украинцев светит поддержкаВидео

Реклама
15:57

Путин под наблюдением онколога: в РФ засекретили закупки "Кремлевки"Видео

15:57

Меган Фокс ответила на слухи о том, что она бросила жениха из-за его изменыВидео

15:53

РФ может напасть на одну из стран НАТО: майор ВСУ объяснил цель ПутинаВидео

15:39

Митяй из "Сватов" стал седым потрепанным дедомВидео

15:38

Готовим пышный и золотистый омлет: 3 ошибки, которые допускают даже опытные хозяйки

15:01

В СССР не выбрасывали испорченные фрукты и прокисшее молоко: как их использовали хозяйкиВидео

14:57

Почему нельзя ломать хлеб и кто его должен резать: старинные приметыВидео

14:33

Гросу похвасталась нехилым похудениемВидео

14:18

Любовный гороскоп на неделю 13-19 февраля: Близнецам – острота в отношениях, Рыбам – важные решенияВидео

14:11

Никита Джигурда заступился за заключенного Михаила Ефремова: "Рюмки водки в жизни не выпил"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять