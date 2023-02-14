"Вот и беленькая подоспела": бутылка водки вызвала у Волочковой экстаз

Анастасию Волочкову уже давно подозревают в злоупотреблении алкоголем.

Анастасия Волочкова / Инстаграм

Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась странным подарком от художника Никаса Сафронова.

На своей страничке в Instagram она даже опубликовала видео, на котором предстала рядом с бутылкой водки.

"Мой добрый друг Никас Сафронов порадовал своим визитом на мое торжество и дарами", - гордо сообщила Волочкова в подписи к посту.

видео дня

Поклонники были удивлены такой радости одиозной балерины.

"Дожили, Насте уже водяру дарят, вот какого мнения о вас ваши друзья", "Ну вот и беленькая подоспела", "Если бы мне водку и рюмочку подарили, я бы обиделась", "Я бы задумалась если бы мне подарили водку с рюмкой. Вот это отношение к "великой балерине", "Ну хоть такие подарки", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Волочкова / скриншот

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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