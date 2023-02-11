Джигурда раскрыл личную тайну Волочковой: "разговаривает и с Богородицей, и с Христом"

Никиту Джигурду "прорвало", когда он начал говорить об Анастасии Волочковой.

Анастасия Волочкова, Никита Джигурда / скриншот YouTube

Скандальный актер Никита Джигурда, который активно поддерживают войну в Украине, решил откровенно рассказать об Анастасии Волочковой.

По его словам, одиозная балерина ежедневно молится перед иконами в своей личной часовне, рыдая, просит сил и помощи.

"С утра к станку, а вечером, каждый день, в домашнюю церквушку и разговаривает и с Богородицей, и с Христом, и с Богом Отцом... И это не грешить и каяться, это разговор с просьбой дать сил, наполнить светом. Откуда у хрупкой девчонки, которую ломали олигархи, которую пытались опорочить... Как она выдержала?! Я не знаю, другая бы сошла с ума, спилась бы реально. Богиня Волочкова, как птица Феникс, возрождается", - заявил Джигурда.

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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