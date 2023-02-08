УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Вызывайте санитаров": Волочкова показала, что вытворяет Джигурда у нее дома

8 февраля 2023, 02:42
Анастасия Волочкова возмутила поклонников видео с Никитой Джигурдой.
Волочкова, Джигурда
Волочкова, Джигурда / скриншот YouTube

Российская балерина Анастасия Волочкова решила похвастаться "творчеством" одиозного актера Никиты Джигурды.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором ее близкий друг зачитал "патриотический" стих.

"Никита Джигурда - совершенно уникальный мой друг! Мы едины во многом! В позиции человеческой и гражданской. По духу близки", - подписала кадры Волочкова.

На опубликованных кадрах Джигурда выдал невнятный опус о "великой России", который шокировал подписчиков Волочковой.

"Есть здесь медики? Озвучьте, пожалуйста, диагноз!", "Он не обосрался? Так тужится", "Он же был когда-то нормальным....пел Высоцкого...в каких-то фильмах неплохих снимался. А, что случилось?", "Вызывайте санитаров", "Какой срам, мне стыдно жить с такими "людьми" на одной планете", "Куда смотрят психбольницы, не понимаю!", - писали в комментариях под видео.

Джигурда в гостях у Волочковой
Джигурда в гостях у Волочковой / скриншот

Напомним, 49-летняя певица Наташа Королёва, которая до сих пор молчит о войне на родине, поразила поклонников новым образом. На своей страничке в Instagram она решила похвастаться новой прической в стиле афро, чем вызвала волну хейта в свою сторону.

Также мы писали, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова Никита Джигурда новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:42

"Вызывайте санитаров": Волочкова показала, что вытворяет Джигурда у нее дома

02:10

Сулит разлуку и безденежье: почему нельзя дарить полотенца

01:30

Эмили Ратаковски заплевали моралисты за фото в стиле ню - в ответ модель разделась догола

01:15

Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии: число жертв резко возрослоВидео

00:15

Что нельзя носить после 30 лет: 10 вещей, которые нужно вычеркнуть из гардероба и стать уверенной

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07 февраля, вторник
23:45

Харьков под обстрелом: в городе прозвучало 6 мощных взрывов, место прилета пылаетВидео

23:22

"Расслабляться еще рано": РФ продолжает готовится к наступлению - ДаниловВидео

23:20

Склеить не получится, но можно предотвратить: боремся с посеченными волосамиВидео

22:56

Качок в стрингах: MamaRika поиграла мускулами в соблазнительном нижнем белье

Реклама
22:53

Путин готовит "сумасшедшие вещи" на 24 февраля: РФ поставила на карту все – экспертВидео

22:38

"Мир без Путина был бы лучше": в Германии опустили президента РФ и сделали предупреждениеВидео

22:14

"Уехали - тогда молчите": скандальный путинист Кучера резко обратился к Пугачевой и ГалкинуВидео

22:10

Будет идеально чистой: 5 способов, как очистить сковороду от нагара за 5 минут

22:04

Превзойдут Т-64 и Т-72: Жданов описал преимущества танков Leopard 1A5, которые получит УкраинаВидео

21:44

Актеры из "Игры престолов" скоро станут родителямиВидео

21:40

Рюмка водки на столе закончилась: Лепс ошарашил россиян новой выходкой со сценыВидео

21:33

Лишний вес, морщины и другие "неприятности": как научиться высыпаться и остановить старение

21:00

Гороскоп на завтра 8 февраля 2023: Тельцам – планы, Ракам – неожиданный доход

20:50

"Сохраняем внимание на том, что готовят оккупанты": Зеленский высказался об угрозе нового наступления РФВидео

20:44

За уши не оттянешь: как реанимировать вчерашнюю гречку и удивить всю семью изысканным ужином

Реклама
20:38

Владислав Селезнев. РФ пытается атаковать, но уже теряет более тысячи человек в деньВидеоблоги

20:31

Танков Leopard будет больше: Германия сделала еще один шаг для УкраиныВидео

20:30

Оказалась под завалами высотки: звезда Постучись в мою дверь разыскивает маму после землетрясенияВидео

20:25

Дания даст ВСУ снятые с вооружения армии танки Leopard 1A5: когда они будут в УкраинеВидео

20:22

3 секрета сочных и хрустящих отбивных на сковороде, которые разлетаются за минуту: безумный рецептВидео

20:20

Уменьшить растраты и начать копить деньги: 10 правил экономии, которые меняют жизньВидео

20:10

Конфликт разгорается: Шойгу сам подливает масло в огонь в раздоре с Пригожиным - разведкаВидео

20:09

Какой цвет волос сейчас в моде: 5 обворожительных оттенков 2023 с омолаживающим эффектом

19:57

Бен Аффлек получил публичный "втык" от Лопес за грустное лицо на "Грэмми"Видео

19:47

Эминем станет тестем - единственная дочь репера выходит замуж

19:44

"Убивать даже безоружных": оккупант признался, что им приказали расстреливать украинских пленныхВидео

19:20

Гитлера с атомной бомбой нужно обезвредить как можно скореемнение

19:15

Мишленовские повара замачивают мясо в секретном ингредиенте: супер-трюк, который приведет в восторгВидео

19:00

Военный эксперт рассказал, будет ли Россия отводить войска от ударов GLSDB

18:35

Германия предоставит Украине 178 танков Leopard 1: деталиВидео

18:30

Путин подарил: Алина Кабаева неожиданно появилась на публике с обручальным кольцомВидео

18:22

Маша Ефросинина показала, как провожает мужа на фронт: "Не привыкну к этому никогда. Очень страшно"

18:17

В Украине стартовало повышение тарифов на воду: кому придется платить больше и на сколькоВидео

18:16

Погибли украинцы: Зеленский отправил спасателей в Турцию разбирать завалыВидео

17:55

Украина "покроется" сосульками: синоптики предупредили об атаке Elisabeth и сильного морозаВидео

Реклама
17:47

Скрипит обувь: оригинальные способы убрать "музыкальное сопровождение"

17:44

Перерасчет пенсий в марте: кто получит прибавку и сколько она будет составлятьВидео

17:25

В ЕС устроили скандал из-за утечки данных о визите Зеленского в БрюссельВидео

17:18

Чтение звезд не помогло: ВСУ ликвидировали российского астролога-подполковникаВидео

17:18

И следа не останется: 5 удивительных способов, как отмыть налет от чая в термосе

17:13

"Шкура за шкуру": вдовы оккупантов радуются "гробовым" шубам, которые им выдают за смерть мужей

17:00

В Киев приехал легендарный оскароносный режиссер и друг Украины

16:32

Как понять, что у него появилась другая: "тонкие" признаки нового романаВидео

16:30

Как очистить вареный картофель от кожуры за 1 секунду: изумительный трюк, который сэкономит времяВидео

16:26

Не испортят блюдо и настроение: как выбрать яйца в супермаркетеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять