"Вызывайте санитаров": Волочкова показала, что вытворяет Джигурда у нее дома

Анастасия Волочкова возмутила поклонников видео с Никитой Джигурдой.

Волочкова, Джигурда / скриншот YouTube

Российская балерина Анастасия Волочкова решила похвастаться "творчеством" одиозного актера Никиты Джигурды.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором ее близкий друг зачитал "патриотический" стих.

"Никита Джигурда - совершенно уникальный мой друг! Мы едины во многом! В позиции человеческой и гражданской. По духу близки", - подписала кадры Волочкова.

На опубликованных кадрах Джигурда выдал невнятный опус о "великой России", который шокировал подписчиков Волочковой.

"Есть здесь медики? Озвучьте, пожалуйста, диагноз!", "Он не обосрался? Так тужится", "Он же был когда-то нормальным....пел Высоцкого...в каких-то фильмах неплохих снимался. А, что случилось?", "Вызывайте санитаров", "Какой срам, мне стыдно жить с такими "людьми" на одной планете", "Куда смотрят психбольницы, не понимаю!", - писали в комментариях под видео.

Джигурда в гостях у Волочковой / скриншот

Напомним, 49-летняя певица Наташа Королёва, которая до сих пор молчит о войне на родине, поразила поклонников новым образом. На своей страничке в Instagram она решила похвастаться новой прической в стиле афро, чем вызвала волну хейта в свою сторону.

Также мы писали, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

Больше позора Волочковой: