"Эту фотку лучше вообще не выкладывать": Волочкова разделась на фоне иконы

Анастасия Волочкова возмутила пользователей сети откровенным кадром.

Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Российскую балерину Анастасию Волочкову высмеяли поклонники за фото в купальнике.

На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, под которым поделилась рецептом своей "красоты".

"Вроде я в форме? От переживаний за боль в суставе почти ничего не ем кроме бульона из копыт каких-то животных, Доктор подсказал. А я же мясо не ем вообще", - заявила Волочкова.

Поклонники не оценили советы одиозной балерины. Более того, они сочли фигуру Волочковой далекой от идеала.

"Красивая, мужская фигура", "Эту фотку лучше вообще не выкладывать", "В таком виде и на фоне иконы", "Если бы вы занимались греблей , то были бы чемпионом вселенной , с такими то плечами . Но Вселенной не повезло, и вы захотели считать себя балериной", "Плечи как у штангиста", - писали в комментариях под фото Волочковой.

Анастасия Волочкова / скриншот

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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