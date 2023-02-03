"До чего доводит зеленый змей": у Волочковой произошел "приступ"

Российскую балерину Анастасию Волочкову высмеяли поклонники за странное видео.
На своей страничке в Instagram она опубликовала кадры, на котором предстала в коротком платье и бантами на голове.
"Ну и корреспонденты НТВ подоспели. Как же я тронута, когда представители СМИ приезжают с цветами", - обрадовалась Волочкова визиту пропагандистов на ее репетицию.
Поклонники, мягко говоря, были удивлены происходящем на видео. Многие заподозрили, что у Волочковой произошел приступ на фоне слухов о ее алкоголизме.
"Почему её не лечат?", "У меня внучки так в яслях себя ведут, но им простительно 2,5 года. А ва сколько годиков?", "Платьице кукольное...непонятный бантик на голове..и непонятные дергания ногами и руками. До чего доводит зеленый змей", "Вам надо срочно завязывать с алкоголем! Все бы нечего, но есть одно но! А так вы классная!", - писали в комментариях под видео Волочковой.
Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.
Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.
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