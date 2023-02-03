УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"До чего доводит зеленый змей": у Волочковой произошел "приступ"

3 февраля 2023, 02:42
Анастасия Волочкова в свои 47-лет ведет себя неадекватно, считаю ее поклонники.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Российскую балерину Анастасию Волочкову высмеяли поклонники за странное видео.

На своей страничке в Instagram она опубликовала кадры, на котором предстала в коротком платье и бантами на голове.

"Ну и корреспонденты НТВ подоспели. Как же я тронута, когда представители СМИ приезжают с цветами", - обрадовалась Волочкова визиту пропагандистов на ее репетицию.

Поклонники, мягко говоря, были удивлены происходящем на видео. Многие заподозрили, что у Волочковой произошел приступ на фоне слухов о ее алкоголизме.

Волочкова
Волочкова / скриншот

"Почему её не лечат?", "У меня внучки так в яслях себя ведут, но им простительно 2,5 года. А ва сколько годиков?", "Платьице кукольное...непонятный бантик на голове..и непонятные дергания ногами и руками. До чего доводит зеленый змей", "Вам надо срочно завязывать с алкоголем! Все бы нечего, но есть одно но! А так вы классная!", - писали в комментариях под видео Волочковой.

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:15

Беды не избежать: какие неприятности может навлечь мытье окон после захода солнца

02:42

"До чего доводит зеленый змей": у Волочковой произошел "приступ"Видео

02:10

"Фирменная фишка Путина перестала работать": политолог оценил сроки окончания войны

01:35

Чтобы не "съели" любимую одежду: 3 эффективных способа, как избавиться от моли в шкафу

00:51

Зачем 3 февраля утром нужно потрогать ветки деревьев: приметы и что нельзя делатьВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

00:25

"Чуйка" их никогда не подводит: знаки зодиака, у которых очень хорошо развита интуицияВидео

00:05

Новый лидер Чехии призвал дать все оружие Украине, однако есть одно ограничениеВидео

02 февраля, четверг
23:52

Топ-3 пар знаков зодиака, которые созданы друг для друга: их отношения идеальны

23:23

"Был особо значимый разговор": Зеленский провел срочную Ставку в узком кругу - подробностиВидео

Реклама
23:19

Даниэль Салем откровенно рассказал про плен: "Застрелюсь или подорвусь и заберу с собой врагов"

23:18

"Чего ж не 24 февраля?": Лорак пообещала новый альбом, почти в день, когда Путин напал на УкраинуВидео

23:03

Маразм крепчает: известного российского комика зарисовывают в шоу из-за поддержки УкраиныВидео

22:56

Продляем жизнь смартфону: важные правила хранения гаджета, о которых вы не знали

22:49

"Расценки" составляют сотни тысяч рублей: россияне продают украинских детей в порнобизнес - омбудсменВидео

22:46

"Даже если бы я голая шла по Крещатику": Ефросинина резко высказалась про киевских насильниковВидео

22:41

Киркоров может лишиться миллиона: в России назревает скандалВидео

22:35

Впервые в Украине: курс евро резко рванул вверхВидео

22:27

Переговоры начнутся в этому году и Украина станет членом ЕС - Урсула фон дер ЛяйенВидео

21:53

Почему 4 февраля нельзя рисковать деньгами: приметы и что нельзя делатьВидео

21:48

Попал под минометный обстрел: в тяжелых боях на Донбассе погиб известный украинский бодибилдерВидео

Реклама
21:40

Друг Пугачевой наехал на Галкина из-за гонораров: "Перебрал эликсира вседозволенности"

20:54

Есть 5 сценариев: эксперт рассказал, какие регионы будет атаковать РФВидео

20:51

"Весь мир борется против зла почти год": Зеленский о войне с РоссиейВидео

20:40

"Отошел в тень": политолог объяснил, почему Кадыров стал гораздо реже говорить о войне в УкраинеВидео

20:12

Цели войны стали другими: Путин выдал новое заявление о войне в УкраинеВидео

19:40

"Должны получить то, что делали с другими": в ОП высказались о судьбе насильников из КиеваВидео

19:35

Северная Корея отправляет на оккупированный Донбасс своих полицейских и военных - СМИВидео

19:20

Большое наступление Россиимнение

18:47

"Будут массовые увольнения и посадки": у Зеленского рассказали подробности "дня обысков"Видео

18:36

Откусила палец женщине и сбежала из страны: в Таиланде россиянка устроила дебош

18:23

Путин устроил истерику из-за танков Leopard для Украины и пригрозил "позвать друзей"Видео

18:20

8 лет без Кузьмы Скрябина: в годовщину смерти мама артиста озвучила новую теорию о ДТПВидео

18:19

Гороскоп на завтра 3 февраля: у Близнецов - защемит сердце, у Скорпионов - лопнет терпениеВидео

17:46

Во всем Зеленский виноват: Наташа Королева в ужасе из-за россиян и развода с ТарзаномВидео

17:42

В ближайшие недели на фронте начнется ключевой этап в войне - ПодолякВидео

17:38

Европарламент призвал Евросоюз к запуску переговоров о европейской интеграции Украины

17:35

ВСУ уничтожили более 9 тысяч единиц боевой техники оккупантов РФ — OryxВидео

17:24

Для Путина начинаются тяжелые времена, он не рассчитывал на такую реакцию Запада – политологВидео

17:19

Кошевой рассказал, за сколько миллионов ему предлагали "продать" дружбу с президентом Зеленским

17:19

4 знака зодиака ждет грандиозный успех в феврале: кто окажется везунчиками судьбыВидео

Реклама
17:12

Украину накроет сильнейший мороз: синоптики рассказали, где и когда будет "снег на окнах"Видео

16:54

Танки Leopard проломили еще одну стену, надежды Путина на перелом разрушаются – КулебаВидео

16:46

Оккупанты могут пойти с четырех направлений: в ОП оценили угрозу наступления РФВидео

16:44

Женский гороскоп на неделю 6-12 февраля 2023: Овнам – сюрпризы, Рыбам – деньги

16:34

"Путин все видит": Резников сказал, пойдет ли РФ войной на НАТОВидео

16:01

Счастливчики февраля 2023 года: астролог назвал 4 знака зодиака, к которым успех будет плыть рекойВидео

15:58

"Наступление будет": РФ хочет расширить географию боев - ПодолякВидео

15:54

Как сварить свеклу за 10 минут: бомбический фокус, о котором мало кто догадываетсяВидео

15:38

РФ перебросила на Донбасс спецназ для подавления бунтов оккупантовВидео

15:24

Премьер Израиля Нетаньяху приказал пересмотреть политику страны по поставкам оружия Украине – СМИВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять