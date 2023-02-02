"Хотела бы переспать с Тарзаном": Волочкова заявила о расставании Королёвой из стриптизером

Анастасия Волочкова отметилась скандальным заявлением о Наташе Королёвой и Тарзане.

Наташа Королёва, Анастасия Волочкова / скриншот YouTube

Российская балерина Анастасия Волочкова в одном из интервью заявила, Наташа Королева рассталась с Сергеем Глушко (Тарзаном), и она готова переспать из стриптизером.

Одиозная балерина призналась, что в тот момент она была очень уставшей и не выспавшейся, но свои слова так и опровергла.

"Алена (интервьюер - ред.) спросила в шутку – кого из трех предложенных героев я хотела бы убить, с кем переспать, а с кем - отправиться в путешествие? И я ответила: переспать хотела бы с Тарзаном, потому что он настоящий секс-символ. Но это же шутка была! Что касается моих слов о том, что Тарзан и Наташа Королева не вместе… Знаете, вся беседа была построена в формате игры, к этому шоу не стоит относиться слишком серьезно", - заявила Волочкова.

Напомним, 49-летняя певица Наташа Королёва, которая до сих пор молчит о войне на родине, поразила поклонников новым образом. На своей страничке в Instagram она решила похвастаться новой прической в стиле афро, чем вызвала волну хейта в свою сторону.

Также мы писали, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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