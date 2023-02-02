"Какая страна, такие и патриоты": россияне в ярости от поступка Волочковой и Джигурды

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда сильно разгневали россиян.

Джигурда, Волочкова / instagram.com/instadzhigurda

Российская балерина Анастасия Волочкова и ее друг Никита Джигурда нарвались на критику россиян.

На своей страничке в Instagram балерина опубликовала видео со звукозаписующей студии, где они создают "патриотическую песню".

"Записали мы вчера с Никитой патриотическую песню под его чутким руководством. Клип сняли ранее. Ждите скоро", - сообщила одиозная балерина в подписи к видео.

Такое сообщение и кадры не только разгневали, но и насмешили россиян. Они уверены, что Волочкова и Джигурда никакие не патриоты.

Волочкова и Джигурда / скриншот

"А почему у господина Джигурды дети учатся за границей? Патриотизм какой- то двойной фальшивый! Не находите?", "А что это означает? Где здесь патриотизм?", "Какая страна, такие и патриоты" , "Не позорьте Россию, не выпускайте свой сраный клип", "Стыдоба ! Всех уже подключили к пропаганде) Скоро будут делать ремейки на песню "я другой такой страны не знаю где так вольно дышит человек". Полный трэш", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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