Анастасия Волочкова взбудоражила поклонников новым фото из бани.

Анастасия Волочкова / скриншот с видео

Российская балерина Анастасия Волочкова поразила поклонников вульгарным фото без одежды.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в бане. В кадре она предстала полностью без одежды, прикрывшись лишь банным веником.

Поклонники были возмущены такой выходкой одиозной балерины.

Волочкова разделась в бане / скриншот

"Не женщина, а киборг. Если б я так пила (а я так пила), то после парения меня бы уже отпевали. А уж про тренировки с бодуна я вообще молчу. Надо ж так уметь…", "Лучше бы подумали как смыть стыд и позор, которым Вы себя окружили", "Помойте эту парную!! "Для объявления, ищу мужчину для утех Вы постоянно почти голая, вам самой не противно", - писали в комментариях под постом.

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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