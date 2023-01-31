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"А что с пахом?": Волочкова неудачно подняла ногу

31 января 2023, 02:04
Анастасия Волочкова отрицательно поразила поклонников новым видео.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Российскую балерину Анастасию Волочкову высмеяли поклонники за странное поведение.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором призналась, что нарушает рекомендации врачей.

"Вопреки запретам спортивных моих докторов, пока они отдыхают, в этот выходной вновь сбегаю в балетный зал", - сообщила Волочкова.

Такое обращение одиозной балерины удивило ее поклонников.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

"Судя по интонации Настя уже прибухнула, а что! Репетиция с Просеко вдохновляет", "Одевать кроссовки на босую ногу - негигиенично", "Во здоровье у бабы Бухает, в бане парится, тренится. Вот это киборг", "Врачей надо слушать, а то хуже будет", "Когда сначала хвалишь доктора, а потом плюешь на его указания, соответственно на него. По Волочковскии. Кстати, а что с пахом? Как пах?? Забыла отчитаться", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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