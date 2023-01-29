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"Хоть бы откапали лебедя": Волочкова попала в больницу после бурного дня рождения

29 января 2023, 02:02
Анастасия Волочкова испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Волочкова, Джигурда
Волочкова, Джигурда / соцсети

Российская балерина Анастасия Волочокова, которая несколько дней назад отпраздновала своей 47-летие, обратилась за помощью к специалистам.

На своей страничке в Instagram она опубликовала кадры с частной клиники.

"Восстанавливая мой сустав, и делая множество процедур, я решила заодно пройти полный Check up. Но я очень боюсь иголок любых и уколов. Для меня взять кровь - равносильно операции. Моральную боль я могу выдерживать любую! А вот эти уколы только с ужасом и истерикой", - поделилась своими переживаниями Волочкова.

Вместо сочувствия, поклонники только посмеялись над страданиями своей любимицы.

Волочкова в больнице
Волочкова в больнице / скриншот

"Как некрасиво слазит загар, прям пятнами! И стоило себя так облучать, ради чего?", "Почему зимой без колготок и в летних платьях, а летом в шубе", "Хоспади, хоть бы уже какая-нибудь наркологическая клиника на рекламу попросилась. Хоть бы откапали лебедя", "Может из-за шпагата повредился сустав? Настя, ну кто вам такие наряды отдает, неужели вы на себя в зеркало не смотритесь? Но это просто позор", - писали в комментариях под снимками Волочковой.

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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