Женатый Джигурда обнародовал личное видео с Волочковой

Никита Джигурда и Анастасия Волочкова знакомы уже много лет.

Анастасия Волочкова, Никита Джигурда / соцсети

Слухи о романе Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды ходят уже давно. Несмотря на то, что они отрицают свою связь, время от времени одиозные артисты появляются на публике вместе.

За последнее время парочка намеренно эпатировала публику банными посиделками, пошлыми танцами и распитием на брудершафт алкоголя. Доходило и до пошлых поступков.

На своей страничке в Instagram Джигурда решил в очередной раз подогреть слухи о романе с Волочковой, разместив в своем микроблоге интимное видео со дня рождения балерины.

Джигурда на дне рождении Волочковой / скриншот

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях .

Вам может быть интересно: