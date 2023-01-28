"Мне пришлось показать мою загорелую грудь": Волочкова возмутила поклонников новым видео

Российская балерина Анастасия Волочкова попала в больницу.

Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам свой поход к врачу.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео из больницы.

"Мне пришлось показать мою загорелую грудь маммологу Виктору", - поделилась Волочкова.

Поклонники скандально балерины не оценили такое откровение своей любимицы.

Волочкова в больнице / скриншот

"А точно маммолог был восхищён красотой? Наверное вы неправильно расценили реакцию …", "Наряд конечно, не как на приём к доктору, а как на интервью в агентство эскорт-услуг", "И к гинекологу сходите тоже - она у вас там тоже загорелая ведь", "Уже начинает подташнивать от рассказов о вашей загорелой груди, к которой кто-то имел доступ", "Это не обследование, а показ всех прелестей-не зря ж загорала, хотя это очень вредно в таком количестве", "Мамолог при осмотре потрогал грудь..обычная женщина не придаст никакого значения этому - обычная процедура, а озабоченная два дня будет об этом писать и рассказывать", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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