"Я упала с самосвала, тормозила головой": Королёва с новой прической стала посмешищем в Сети

Певицу Наташу Королёву раскритиковали за новый образ. Пользователи сети считают, что она все больше становится похожа на свою мать.

Наташа Королева / скриншот

49-летняя певица Наташа Королёва , которая до сих пор молчит о войне на родине, поразила поклонников новым образом.

На своей страничке в Instagram она решила похвастаться новой прической в стиле афро, чем вызвала волну хейта в свою сторону.

Пользователи Сети высмеяли странный образ Королёвой, отметив, что она все больше становится похожа на свою мать.

Королёва с новой прической / скриншот

"Лицо как у пикинеса", "Я упала с самосвала, тормозила головой", "На маму стала похожа", "Белый колпак на голову и за прилавок советского гастронома. Как была деревней, так и осталась ею", "Становится похожа на маму", "Странное зрелище", - писали в комментариях под видео.

Напомним, ранее Королёва опубликовала совместные кадры с Людмилой Порывай, которая ранее выступила в поддержку Украины в войне против России. Она решила прокомментировать отношения с матерью.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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