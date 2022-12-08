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"Клиника": Королёва с сыном поразили странным поведением на камеру

8 декабря 2022, 16:34
Россияне резко раскритиковали Наташу Королеву и ее сына Архипа.
Королева с сыном
Королева с сыном / скриншот с видео

Певица Наташа Королёва, которая родилась в Украине, но до сих пор не обмолвилась словом о вторжении РФ на свою родину, возмутила новым видео с сыном.

В сети появились кадры, на которых она с Архипом исполняет песню о Деде Морозе и Новом году.

Королёва с сыном не очень попадали в ноты и смотрелись не очень гармонично. Пользователи сети отметили, что сын Тарзана идеально вписывается в скандальную звездную семью, а некоторые предложили отправить его на фронт.

Королева с сыном
Королева с сыном / скриншот с видео

"А мальчик какой то придурковатый", "Клиника", "Вся семья полных идиотов. Сына жалко", "Мобилизовать срочно, пока не дебилизовался", Что мать, что сын - цирк уехал клоуны остались", "Наталка стареет и у неё потихой едет крыша и сынок туда же", "Это у них наследственное, гены пальцем не размажешь", - писали в комментариях под видео.

Ранее Наташа Королева, которая до сих пор не высказалась о войне на родине, устроила странные пляски в общественном туалете.

На своей страничке в Instagram скандальная артистка опубликовала видео, на котором она вместе с подругой "дрыгались" в туалете.

"Новая рубрика - танцы в тубзике!", - прокричала Королева, после чего стала извиваться перед камерой.

Также мы рассказывали, что певица Наташа Королева пожаловалась на болезнь, от которой страдает уже более 20лет. У нее начались приступы аллергии.

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Автор: Сергей Кущ
Наташа Королева новости шоу бизнеса
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