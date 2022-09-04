"Это полный позор": Королева отличилась странной выходкой в общественном туалете

Королева удивила странной выходкой в общественном туалете / скриншот

Певица Наташа Королева, которая до сих пор не высказалась о войне на родине, устроила странные пляски в общественном туалете.

На своей страничке в Instagram скандальная артистка опубликовала видео, на котором она вместе с подругой "дрыгались" в туалете.

"Новая рубрика — танцы в тубзике!" - прокричала Королева, после чего стала извиваться перед камерой.

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Оставшиеся поклонники были едва не сгорели от стыда, увидев как двигается Королева.

Наташа Королева / скриншот

"Такого кринжа я давно не видел", "Это полный позор, хочется развидеть", "Наташ, если бы у тебя получалось сексуально двигаться, это одно дело. А тут бабка какая-то увядшими прелестями трясет", "После такого однозначно отписка", - писали в комментариях под постом, который Королева через некоторое время удалила.

Напомним, ранее украинская певица Ирина Билык, выступая с благотворительным концертом в Майами, вызвала на сцену маму любительницы "русского мира" и террориста-путина Наташи Королевой, Людмилу Порывай.

Билык заявила, что зять-стриптизер, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии в отношении мирного населения, "г...но". Мама Королевой радостно отреагировала на это известие.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

Больше позора Королевой: