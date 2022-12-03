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Терлась грудью о чужого мужчину: Королёва пошла в разнос без Тарзана

3 декабря 2022, 13:16

Такой раскрепощенной Наташу Королеву поклонники не видели давно.

Наташа Королева
Королева пошла вразнос без Тарзана / скриншот

Певица Наташа Королева, которая упорно продолжает молчать о вторжении России в Украину, появилась без мужа на светском мероприятии.

На своей страничке в Instagram она показала кадры, на которых веселилась, не сдерживая себя. Такой раскрепощенной ее не видели давно.

Сначала она одна пришла на вечеринку Филиппа Киркорова по случаю дня рождения его дочери Аллы-Виктории. А после отправилась в элитный сигарный клуб. Компанию певице составили ее подруги и организатор праздников Валерий Храпов. С мужчиной Королева провела весь вечер.

На одном из кадров, который выставила сама артистка, Королева со стаканом в руке прижимается грудью к Храпову.

Наташа Королева
Наташа Королева / скриншот

Напомним, ранее украинская певица Ирина Билык, выступая с благотворительным концертом в Майами, вызвала на сцену маму любительницы Наташи Королевой, Людмилу Порывай.

Билык заявила, что зять-стриптизер, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии в отношении мирного населения, "г...но". Мама Королевой радостно отреагировала на это известие.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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Автор: Сергей Кущ
Наташа Королева новости шоу бизнеса
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