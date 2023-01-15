Королёва впервые высказалась о поддержавшей Украину матери

Наташа Королёва опубликовала совместные кадры с Людмилой Порывай, которая ранее выступила в поддержку Украины в войне против России.

Наташа Королева / скриншот

49-летняя певица Наташа Королёва , которая до сих пор упорно "не замечает" военного вторжения России на свою родину Украину, на новогодние праздники улетела в США.

На своей страничке в Instagram она показала, как навещала свою мать.

Она опубликовала совместные кадры с Людмилой Порывай, которая ранее выступила в поддержку Украины в войне против России.

"Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают", — прокомментировала кадры с матерью Королёва.

Наташа Королёва с матерью / скриншот

Ранее Наташа Королева, которая до сих пор не высказалась о войне на родине, устроила странные пляски в общественном туалете.

На своей страничке в Instagram скандальная артистка опубликовала видео, на котором она вместе с подругой "дрыгались" в туалете.

"Новая рубрика - танцы в тубзике!", - прокричала Королева, после чего стала извиваться перед камерой.

Напомним, ранее украинская певица Ирина Билык, выступая с благотворительным концертом в Майами, вызвала на сцену маму любительницы "русского мира" и террориста-путина Наташи Королевой, Людмилу Порывай.

Билык заявила, что зять-стриптизер, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии в отношении мирного населения, "г...но". Мама Королевой радостно отреагировала на это известие.

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