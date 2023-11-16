Певец-воин Хлывнюк эмоционально ответил на хейт за "побег" с нуля на гастроли

Лидер Бумбокс устал от тех, кто постоянно ищет двойное дно в его поступках, которые касаются войны в Украине.

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Андрей Хлывнюк ответил, почему уехал с фронта на гастроли / коллаж: Главред, фото: Facebook Андрій Хливнюк

Украинский певец и лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк с первых дней полномасштабной войны в Украине встал на защиту страны - сперва в составе ТрО, затем - в ВСУ. Был ранен и не единожды находился на нуле.

Сейчас военный пребывает в благотворительном музыкальном туре по Европе, где собирает средства для наших защитников. Увы, благая миссия не защитила Хлывнюка от хейта.

На своей странице в Facebook музыкант ответил на два самых частых вопроса, которые задают ему, чтобы раскритиковать его деятельность: "что же это за служба такая, что его выпускают" и "пока наши ребята там, он поет". Певца такое недоверие явно задело, и он решил ответить всем любопитным.

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"Итак: микрофон – действенное средство борьбы, знаю, потому что другие средства тоже использую. Служба – людям Украины, а не себе классному. На второй вопрос профессиональный ответ могут дать те, с кем имею честь взаимодействовать на фронте и те, кого группа и фонд обеспечивают за счет таких благотворительных туров. Спасибо за доверие и каждую копейку в корзинку борьбы добра со злом!" - заявил Андрей Хлывнюк.

В комментариях артиста поддерживают, ведь он делает праведное дело и на фронте, и на сцене.

Андрей Хлывнюк ответил, почему уехал с фронта на гастроли / Facebook Андрій Хливнюк

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