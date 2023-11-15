Ирине Билык сделали предложение на глазах у изумленных фанатов

Билык отметила, что с ней давно не случалось ничего подобного, и едва смогла сдержать чувства.

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Поклонник сделал Ирине Билык предложение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Для украинских звезд уже обычное дело, когда влюбленные на их концертах делают предложения руки и сердца своим половинкам. А Ирине Билык, женщине особенной во всех смыслах, еще и самой посчастливилось побывать героиней такой "лавстори".

Певица сейчас дает благотворительный концертный тур по Украине. Во время одного из выступлений к ней на сцену вышел мужчина с огромным букетом алых роз и встал перед ней на одно колено.

Потенциальный жених протянул Билык обручальное кольцо и пообещал ей "любовь, верность и счастье". Этот момент попал на видео, которым артистка поделилась на своей странице в Instagram.

От таких предложений Ирина растерялась, и долго не произносила ни слова. Затем дала ответ влюбленному поклоннику. Впрочем, совершенно неоднозначный. "Наверное, все могут подумать, что мы в каком-то шоу. Для меня любовь, это и верность, честность. Обязательно честность. Мне бы очень хотелось иметь такого мужа, как ты. Но ведь мы совсем незнакомы, но я просто вижу тебя в зале и я очень счастлива, когда ты со мной на всех концертах. И сейчас я подумала, ну это будет не правильно, сказать человеку, который меня любит, который мне тоже нравится, кстати. Это будет очень неправильно сказать "нет", - сказала Билык.

Чем закончилась история с помолвкой, певица раскрывать не стала. Однако в соцсетях все же попросила совета, стоит ли выходить замуж вслепую.

Смотрите видео, как Ирине Билык сделали предложение во время концерта:

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