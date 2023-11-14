3 года тюрьмы: стало известно, сколько Остапу Ступке хотят дать за пьяное ДТП

Украинскому актеру Остапу Ступке выдвинули обвинения в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

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Следующее судебное заседание по делу Остапа Ступки состоится 23 ноября./ колаж: Главред, фото: Facebook, Київська міська прокуратура

Известному украинскому актеру Остапу Ступке, который стал виновником ДТП в Киеве 4 апреля, прокуратура выдвинула обвинения в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло тяжкие телесные повреждения у потерпевшего. Об этом представители пресс-службы Киевской городской прокуратуры объявили в соцсети Facebook. Прокуроры в суде попросили о наказании в виде трех лет лишения свободы.

"Предварительно событие было квалифицировано по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, причинившее потерпевшему средней тяжести телесное повреждение). Однако, учитывая выводы судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что причиненное потерпевшему телесное повреждение является тяжким, уголовное производство переквалифицировано на ч. 2 ст. 286-1 УК Украины", – говорится в официальном заявлении.

Также санкция статьи, по которой обвиняют Ступку, предусматривает лишение права управления транспортным средством сроком до 5 лет.

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Пока же перед последним словом обвиняемого после дебатов был взят перерыв. Следующее судебное заседание состоится 23 ноября.

Подробности ДТП с Остапом Ступкой

4 апреля, по данным правоохранителей, мужчина 1967 года рождения на внедорожнике Range Rover в Голосеевском районе столицы на улице Федорова выехал на встречку и врезался в припаркованный автомобиль, в котором в этот момент находился мужчина.

Виновника аварии проверили на драгере на предмет опьянения, и прибор показал 1,62 промилле. В водителе-нарушителе СМИ идентифицировали Остапа Ступку.

Нарушителя задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители проинформировали, что следователи при процессуальном руководстве городской прокуратуры сообщили виновнику ДТП о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286-1 УК (нарушение ПБДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения)

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 3 до 5 лет.

Суд 6 апреля принял решение и назначил Остапу Ступке круглосуточный домашний арест до 5 июня. А после ему сменили меру пресечения на домашний ночной арест.

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