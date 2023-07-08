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"Отец с небес сказал мне: "Остановись"": Ступка впервые оценил свое пьяное ДТП

Дмитрий Видоменко
8 июля 2023, 10:42 обновлено 8 июля, 10:52
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Известный украинский актер Остап Ступка дал первое интервью после совершенного ним ДТП в центре Киева.
Остап Ступка, Богдан Ступка
Остап Ступка считает, что его отец "послал с небес ему аварию / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский актер театра и кино Остап Ступка дал первое интервью после совершенного ним весной в центре Киева пьяного ДТП. Комментарии он дал в интервью для YouTube-канала "Говорит Суханов".

"Я подумал, за что это мне такое? Почему? Это, может, человеку дается какое-то испытание. Или это знак "стоп", или это знак "подумай, обернись". У каждого свое время исправлять ошибки, ведь все мы люди и все делаем ошибки так или иначе. Возможно, ко мне в 55 лет пришел такой знак жестокий, чтобы я остановился и о чем-то подумал, что переосмыслил и переоценил", – говорит Ступка.

Актер уверен, что если бы его отец, легенда украинского искусства Богдан Ступка, был жив, то он был бы очень расстроен ним и ситуацией. А вот с матерью, бывшей балериной Ларисой Ступкой, Остап ДТП не обсуждал.

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"Ну, я же не преступник. Я на первом судебном заседании сказал, что это какой-то фатум и злой рок, не знаю ‒ что это такое. Это шанс, понимание, знак, образ, что угодно. Таким жестоким способом судьба или отец с небес сказал мне: "Остановись", – говорит Ступка.

Подробности ДТП с Остапом Ступкой

4 апреля, по данным правоохранителей, мужчина 1967 года рождения на внедорожнике Range Rover в Голосеевском районе столицы на улице Федорова выехал на встречку и врезался в припаркованный автомобиль, в котором в этот момент находился мужчина.

Виновника аварии проверили на драгере на предмет опьянения, и прибор показал 1,62 промилле. В водителе-нарушителе СМИ идентифицировали Остапа Ступку.

Нарушителя задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители проинформировали, что следователи при процессуальном руководстве городской прокуратуры сообщили виновнику ДТП о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286-1 УК (нарушение ПБДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения)

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 3 до 5 лет.

Суд 6 апреля принял решение и назначил Остапу Ступке круглосуточный домашний арест до 5 июня. А после ему сменили меру пресечения на домашний ночной арест.

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