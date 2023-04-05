Пьяного Остапа Ступку отправили в изолятор: актеру грозит 3 года тюрьмы

Народный артист Украины Остап Ступка устроил пьяное ДТП в Киеве с пострадавшим.
Как сообщает главное управление Национальной полиции в Киеве, Ступка теперь получил от столичных следователей подозрение. Виновника аварии отправят в изолятор.
По данным правоохранителей, мужчина 1967 года рождения на внедорожнике Range Rove в Голосеевском районе столицы на улице Федорова выехал на встречку и врезался в припаркованный автомобиль, в котором в этот момент находился мужчина.
"Пострадавший находится в больнице с травмами разной степени тяжести, а водитель внедорожника задержан и будет помещен в изолятор временного содержания", - сообщили в полиции.
Подробности аварии со Ступкой
Виновника аварии проверили на драгере на предмет опьянения, и прибор показал 1,62 промилле. В водителе-нарушителе СМИ идентифицировали Остапа Ступку.
Нарушителя задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Правоохранители проинформировали, что следователи при процессуальном руководстве городской прокуратуры сообщили виновнику ДТП о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286-1 УК (нарушение ПБДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).
Ступке грозит 3 года тюрьмы
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 3 до 5 лет.
Напомним, ранее Остап Ступка прокомментировал развод своего сына Дмитрия Ступки с блогершей Полиной Логуновой, которая буквально недавно угрожала экс-супругу "уничтожить" его и его карьеру.
Как рассказал Ступка программе "Зірковий шлях", он говорит сыну, чтобы тут успокоился и не обращал внимания ни на какие выпады возможные.
Ранее также Дмитрий Ступка рассказал, почему отсиживается за границей, пока в Украине идет война с Россией.
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