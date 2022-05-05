Уничтожит твою карьеру: Логунова угрожает Ступке рассказать правду об их разводе

Полина Логунова угрожает уничтожить Ступку / instagram.com/polinalogunova

Похоже, мирного развода между блогершей Полиной Логуновой и актером Дмитрием Ступкой так и не произошло.

Стоило Логуновой поделиться деталями своей помолвки и заявить о том, что разрыв проходит дружественно, ведь оба "взрослые" люди, как Ступка рассказал, что блогерша бросила его ради американца, которому "было что дать".

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Логунова также заявила, что не будет раскрывать детали всего, что произошло между ними, ведь их совместной дочери будет неприятно читать это в будущем.

Между тем, она также бурно отреагировала на каминг-аут Ступки о разрыве и выложила угрожающее сториз.

Полина Логунова угрожает Ступке уничтожить его карьеру и личность, а также опубликовать счета помощи уже экс-супругу.

Что ж, похоже конфликт только набирает оборотов и остается ждать, что же будет дальше. Мяч на стороне Ступки.

Напомним, ранее Дмитрий Ступка рассказал, почему отсиживается за границей, пока в Украине идет война с россией.