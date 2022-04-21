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Экс-супруга Ступки показала, как новый парень сделал ей предложение

21 апреля 2022, 16:10

Очевидно, что Полина Логунова в восторге от жизненных изменений.

Полина Логунова
Полина Логунова снова выходит замуж / instagram.com/polinalogunova/

Блогерша Полина Логунова, которая недавно объявила о разводе с Дмитрием Ступкой и готовящаяся ко второму замужеству, пока не раскрыла имени счастливчика, которому сказала "да". Вместо этого, она показала трогательный момент признания.

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На своей странице в Instagram она показала фото себя в объятиях жениха. В небе над ними надпись: "Полина, ты выйдешь за меня?"

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Will you marry me?

В сториз Логунова поделилась фрагментом переписки с новым женихом. Она сообщает ему, что у него сильные объятия и это "все, что ей нужно". На что мужчина отвечает, что любит ее.

"А я сильнее", - игриво отвечает Логунова.

Напомним, ранее украинский актер театра и кино Дмитрий Ступка и телеведущая Полина Логунова разводятся после пяти лет совместной жизни.

viber
Логунова
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