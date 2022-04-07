"Нам удалось сохранить дружную атмосферу": Логунова сообщила о разводе со Ступкой

Логунова и Ступка состояли в браке пять лет / https://www.instagram.com/polinalogunova/?hl=ru

Украинский актер театра и кино Дмитрий Ступка и телеведущая Полина Логунова разводятся после пяти лет совместной жизни.

Об этом Логунова сообщила на своей странице в Instagram.

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По словам телеведущей, они со Ступкой остаются отличными друзьями и любящими родителями. "Нам удалось на самом деле сохранить дружную атмосферу", - говорит она.

Она также собирается подавать пример, как сохранить хорошие отношения после развода.

Логунова и Ступка поженились пять лет назад. Они воспитывают дочь Богдану.

Напомним, ранее стало известно о том, что разводятся звездная пара Надя Дорофеева и Владимир Дантес.