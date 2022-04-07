"Нам удалось сохранить дружную атмосферу": Логунова сообщила о разводе со Ступкой

Как сохранить хорошие отношения после развода теперь знает Логунова.
Украинский актер театра и кино Дмитрий Ступка и телеведущая Полина Логунова разводятся после пяти лет совместной жизни.
Об этом Логунова сообщила на своей странице в Instagram.
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По словам телеведущей, они со Ступкой остаются отличными друзьями и любящими родителями. "Нам удалось на самом деле сохранить дружную атмосферу", - говорит она.
Она также собирается подавать пример, как сохранить хорошие отношения после развода.
Логунова и Ступка поженились пять лет назад. Они воспитывают дочь Богдану.
Напомним, ранее стало известно о том, что разводятся звездная пара Надя Дорофеева и Владимир Дантес.
Автор: Алена Кюпельская