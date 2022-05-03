"Неприятно будет читать плохое о папе": Логунова рассказала, как разводится со Ступкой

Полина Логунова начинает новую жизнь

Полина Логунова, которая буквально недавно хвасталась своей помолвкой и американским женихом, рассказала, как она разводится со своим экс-супругом Дмитрием Ступкой.

Об этом блогерша рассказала в программе "Зірковий шлях".

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По словам Логуновой, они со Ступкой уже находятся на стадии подписания документов. О причинах расставания блогер подробно рассказывать не хочет, поскольку их с Дмитрием дочери Богдане будет неприятно читать что-то плохое о папе, когда она вырастет.

"Я думаю, до этого шло какое-то время, и мы просто поняли, что, пожалуй, лучше будет врозь. И в какой-то момент это стало слишком очевидным", - поделилась Полина.

Как уверена блогерша, мирный развод – это работа двух сторон, и они со Ступкой с ней справились.

"Я в этом смысле благодарна себе за покой, я думала о будущем, а не о сегодняшних эмоциях. Во-первых, в разводе всегда много эмоций, надо понимать, что эмоции пройдут, что будет после них? Где-то, может, лишний раз от какого-то имущества отказаться, от какого-то лишнего шкафа", - пояснила она.

Напомним, ранее Логунова показала трогательный момент признания.