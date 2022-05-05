Ступка рассказал, как его бросила Логунова

Логунова, Ступка / https://www.instagram.com/polinalogunova/?hl=ru

Украинский актер Дмитрий Ступка, который находится в процессе развода с блогером и стилисткой Полиной Логуновой, поделился откровениями об их расставании. По его словам, инициатором расторжения брака стала экс-супруга.

Как рассказал артист, Логунова просто ушла из его жизни, найдя себе американца. При этом Ступка не держит на бывшую жену зла, так как считает, что это ее полноправный выбор, пишет "Обозреватель".

Читайте такжеДмитрий Ступка рассказал, зачем ему брак с Полиной Логуновой

"Полина просто ушла, нашла себе американца. Но я не держу на нее зла. Это ее жизнь и ее выбор. Мы нормально общаемся и дружим. Она сейчас в Америке, в Калифорнии. Живет с ребенком возле Сан-Диего. У них все хорошо", – сказал актер.

Также он добавил, что Логунова познакомилась со своей новой любовью и сказала: "Дима, я тебя больше не люблю". По словам Ступки, это случилось под Новый год, когда у них еще все было хорошо в супружеской жизни. Пара рассталась 31 декабря и с тех пор живет отдельно.

"Мы не вместе уже четыре месяца. У Полины есть новый мужчина, с которым они планируют свадьбу, и Бог им в помощь. Я ничего не имею против. Она чего-то хочет, того, чего я не могу дать сейчас, а тот человек может. Полине так комфортнее. У меня ничего не екает в сердце. Там были такие обстоятельства, что все отрезало в момент. Никаких прежних чувств не осталось", – поделился бывший муж Логуновой.

Напомним, ранее Дмитрий Ступка пояснил, почему он не воюет в Украине, а находится заграницей.