Фото попали в сеть: Остап Ступка устроил пьяное ДТП в Киеве

Актер уже даже успел прокомментировать ситуацию со своим участием.

Остап Ступка / Главред

Украинский актер Остап Ступка попал в скандал. В частности, стало известно о том, что актер устроил "пьяное" ДТП в центре Киева.

По информации ТСН, авария случилась в 23.15 на улице Федорова в Голосеевском районе. Источники издания сообщили, что авто Ступки Range Rover влетело в Mitsubishi, которое было припарковано на остановке. В тот момент в автомобиле находился мужчина 1984 года рождения.

"Следователи по расследованию ДТП столичного главка полиции установили, что вождь выехал на встречную полосу и въехал в припаркованное транспортное средство. Во время проверки его на состояние опьянения прибор Драгер показал 1,62 промилле", - сказано в сообщении полиции Киева.

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С многочисленными травмами потерпевшего немедленно госпитализировали, а Ступку задержали на месте. Начато уголовное производство – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Остап Ступка устроил ДТП / Телаграф

Остапу Ступке грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Позже актер прокомментировал скандальное событие. По словам Ступки, он не готов раскрывать подробности аварии. Он также не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что был пьян.

Напомним, ранее Остап Ступка прокомментировал развод своего сына Дмитрия Ступки с блогершей Полиной Логуновой, которая буквально недавно угрожала экс-супругу "уничтожить" его и его карьеру.

Как рассказал Ступка программе "Зірковий шлях", он говорит сыну, чтобы тут успокоился и не обращал внимания ни на какие выпады возможные.

Ранее также Дмитрий Ступка рассказал, почему отсиживается за границей, пока в Украине идет война с Россией. А его бывшая жена угрожает Ступке уничтожить его карьеру и личность, а также опубликовать счета помощи уже экс-супругу.

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