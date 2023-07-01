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Дело о "пьяном" ДТП Остапа Ступки ушло в суд

Дмитрий Видоменко
1 июля 2023, 14:37 обновлено 11 июля, 15:45
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Известного украинского актера Остапа Ступку будут судить за "пьяное" ДТП, которое он устроил 4 апреля в Голосеевском районе Киева.
Остап Ступка
Остап Ступка предстанет перед судом / Коллаж: Главред, фото: suspilne.media, Facebook/Остапа Ступки

Популярного украинского актера театра и кино Остапа Ступку будут судить за ДТП, которое он устроил 4 апреля в Голосеевском районе Киева ‒ находясь при этом в состоянии сильного алкогольного опьянения. Это можно понять из сообщения представителей пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

Обвинительный акт в отношении Ступки был направлен в суд.

Стоит отметить, что прокуратура не называет имя фигуранта. Впрочем, согласно обстоятельствам дела можно догадаться, что речь идет именно об актере.

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Подробности ДТП с Остапом Ступкой

4 апреля, по данным правоохранителей, мужчина 1967 года рождения на внедорожнике Range Rover в Голосеевском районе столицы на улице Федорова выехал на встречку и врезался в припаркованный автомобиль, в котором в этот момент находился мужчина.

Виновника аварии проверили на драгере на предмет опьянения, и прибор показал 1,62 промилле. В водителе-нарушителе СМИ идентифицировали Остапа Ступку.

Нарушителя задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители проинформировали, что следователи при процессуальном руководстве городской прокуратуры сообщили виновнику ДТП о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286-1 УК (нарушение ПБДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения)

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 3 до 5 лет.

Суд 6 апреля принял решение и назначил Остапу Ступке круглосуточный домашний арест до 5 июня. А после ему сменили на домашний ночной арест - до 5 июля.

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