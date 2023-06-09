"Меня оклеветали": Ступка оправдывается после обвинений по "пьяному" ДТП

Пострадавший мужчина обвинил актера в том, что он якобы не выплачивает компенсации.

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Остап Ступка сказал, что его оклеветали по делу об аварии / Коллаж: Главред, фото: suspilne.media, Facebook/Остапа Ступки

Известный украинский актер Остап Ступка попал в "пьяное" ДТП, в результате чего пострадал водитель другой машины. Ступку обвинили в том, что он якобы не выплатил компенсации за лечение пострадавшего. Однако актер утверждает, что его якобы "оклеветали". Об этом он рассказал в комментарии ТСН.

Ступка утверждает, что контактировал лично с пострадавшим Ярославом с момента, когда врачи разрешили посещение. Тогда, по словам актера, они обсуждали вопросы оплаты лечения. Ступка говорит, что он приезжал в больницу и оплачивал лечение пострадавшего.

"Как только я узнал, что к нему можно посетителям, я сразу приехал и вышел на контакт. Мы пытались как нормальные адекватные люди договориться. Он путается в фактах и говорит неправдивые вещи по поводу моего финансирования его первого этапа лечения, когда он находился в больнице. Он озвучил сумму около 20 тысяч гривен. Это полная неправда. Сумма возмещения составляет 50 тысяч гривен. Это был полностью закрыт вопрос его пребывания в больнице и все вопросы по лечению. Он говорит, что у него должна быть еще одна операция. Я готов все это и в дальнейшем оплачивать и обеспечивать. Я не отказываюсь и никуда не убегаю. Я открыт для общения", — сказал Ступка.

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Актер уверяет, что он обещал мужчине помогать, как только ему это было бы нужно. Но после выписки Ярослав якобы долгое время не звонил ему.

Ступка говорит, что окончательная сумма выплаты морального ущерба и возмещения за изувеченное авто пока не была определена.

"Нельзя по частям и как-то это затягивать. Это все должно возместиться одной суммой за все пункты. Я готов ему возместить некоторые вещи, но я жду, когда соберется соответствующая сумма", — сказал актер.

Ступка утверждает, что не смог смолчать после таких обвинений, ведь считает, что его оклеветали.

"Мне очень неприятно читать эти вещи, меня оклеветали. Мне досадно, что Ярослав встал на этот путь, но у меня еще тлеет надежда, что он вернется на правильный путь, иначе он рискует поставить под угрозу мои стремления завершить все это дело миром. Я воспитанный и адекватный человек, я стремлюсь к миру и стремлюсь завершить все это, чтобы всем было хорошо. Мы пытаемся найти общий знаменатель, поэтому сейчас давать комментарии, когда дело незавершено просто некрасиво. Я не смог молчать. Сейчас я призываю Ярослава воздержаться от лишних и ненужных комментариев по нашему делу, пока мы не завершим его по-человечески, так как мы договаривались", — сказал актер.

Подробности аварии со Ступкой

4 апреля, по данным правоохранителей, мужчина 1967 года рождения на внедорожнике Range Rover в Голосеевском районе столицы на улице Федорова выехал на встречку и врезался в припаркованный автомобиль, в котором в этот момент находился мужчина.

Виновника аварии проверили на драгере на предмет опьянения, и прибор показал 1,62 промилле. В водителе-нарушителе СМИ идентифицировали Остапа Ступку.

Нарушителя задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители проинформировали, что следователи при процессуальном руководстве городской прокуратуры сообщили виновнику ДТП о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286-1 УК (нарушение ПБДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения)

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 3 до 5 лет.

Суд 6 апреля принял решение и назначил Остапу Ступке круглосуточный домашний арест сроком до 5 июня.

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