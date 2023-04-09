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Стало известно, кто заменил в театре угодившего в пьяное ДТП Остапа Ступку

Дмитрий Видоменко
9 апреля 2023, 17:04 обновлено 9 апреля, 17:06
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В спектакле по Уильяму Шекспиру "Кориолан" на сцене театра имени Ивана Франко в Киеве вместо Остапа Ступки сыграл его коллега - Виталий Ажнов.
Ступка, Ажнов
Остап Ступка и Виталий Ажнов / коллаж фото УНИАН и Facebook

Накануне в киевском Театре имени Ивана Франко состоялся спектакль "Кориолан" (по одноименной пьесе Уильяма Шекспира), в котором одну из ролей исполняет актер Остап Ступка ‒ недавно ставший фигурантом громкого пьяного ДТП. Но в этот раз на сцены в роли Сициния Велута вместо него вышел актер Виталий Ажнов, сообщается на Facebook-странице театра.

"Вчера роль Сицения Велута впервые исполнил Виталий Ажнов! Поздравляем с премьерой! Следующий показ "Кориолана" 25 мая", – говорится в тексте. К слову, ранее Ажнов играл в этом спектакле одну из ролей второго плана.

Как сообщает портал Главком со ссылкой на комментарий представителей театра, Остап Ступка должен принимать участие во всех последующих постановках. К слову, в 2019 году именно за роль Сициния Велута Ступка получил престижную премию "Киевская пектораль".

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Подробности аварии со Ступкой

4 апреля, по данным правоохранителей, мужчина 1967 года рождения на внедорожнике Range Rover в Голосеевском районе столицы на улице Федорова выехал на встречку и врезался в припаркованный автомобиль, в котором в этот момент находился мужчина.

Виновника аварии проверили на драгере на предмет опьянения, и прибор показал 1,62 промилле. В водителе-нарушителе СМИ идентифицировали Остапа Ступку.

Нарушителя задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители проинформировали, что следователи при процессуальном руководстве городской прокуратуры сообщили виновнику ДТП о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286-1 УК (нарушение ПБДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения)

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 3 до 5 лет.

Суд 6 апреля принял решение и назначил Остапу Ступке круглосуточный домашний арест сроком до 5 июня.

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