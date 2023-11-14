Никита Добрынин 'засветил' свою девушку

Телеведущий поделился фото и приоткрыл тайну личной жизни.

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Никита Добрынин держит в тайне свою личную жизнь/ Коллаж: Главред, фото: instagram.com nikitadobrynin

Украинский ведущий Никита Добрынин, который не так давно развелся с блогершей Дашей Квитковой, засветил свою вторую половинку.

Соответствующим постом он поделился на своей странице в Instagram.

В своих сториз он выложил видео, как пообедал с таинственной незнакомкой. Свой обед он прозвал "читмил". На фото попал кусок куртки его незнакомки, а также ее светлый локон.

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Никита Добрынин ходит на свидания? / Скриншот Instagram/nikitadobrynin

К слову, Добрынину приписывает роман с украинской моделью Чарой Хорив. Пару видели вместе на одном из мероприятий. Кроме того, в одном из интервью Добрынин признался, что его сердце не свободно, но раскрывать правду о личных отношениях он пока не готов.

Напомним, телеведущий Никита Добрынин, который недавно прошел через развод со своей бывшей женой Дашей Квитковой, поделился деталями новых отношений. Он подчеркнул, что пока романтическая связь еще не достигла серьезного этапа, однако он испытывает невероятное счастье в этих отношениях.

Также недавно Никита раскрыл подробности относительно своих ежемесячных доходов и источников заработка. Он отметил, что его текущий источник дохода связан с деятельностью в Интернете, а основные направления прибыли включают YouTube и Instagram.

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