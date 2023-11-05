Тысячи долларов: Добрынин откровенно назвал сумму своего дохода

Основными направлениями прибыли для Никиты Добрынина являются YouTube и Instagram.

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Никита Добрынин / Коллаж: Главред, Фото: Instagram/nikitadobrynin

Известный ведущий и блогер Никита Добрынин рассказал о том, на какие ежемесячные доходы он живет.

Как подчеркнул он в интервью проекту "Невероятная правда о звездах", текущий источник дохода связан с деятельностью в Интернете.

По словам ведущего, основными направлениями прибыли для него являются YouTube и Instagram.

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Сумма дохода Добрынина

Шоумен заявил, что его ежемесячные расходы колеблются от трех до десяти тысяч долларов.

"Нужно платить за садик сына, нужно покупать продукты, нужно оплачивать аренду квартиры, нужно коммунальные услуги оплачивать, нужно помогать родителям", – поделился ведущий.

Ранее Добрынин впервые объяснил развод с блогершей Квитковой. По словам Никиты Добрынина пара не смогла справиться с трудностями.

Напомним, ранее Никита Добрынин рассказал о новых отношениях. Никита Добрынин также расторг церковный брак со своей бывшей женой Дашей Квитковой.

Напомним, Никите Добрынину приписывают роман с украинской моделью Чарой Хорив, которая ранее встречалась с ведущим Богданом Буше. Никита и Чара вместе засветились на ковровой дорожке музыкальной премии Muzvar Awards 2023 - пара охотно позировала для журналистов, после чего стали появляться слухи о том, что ведущий и модель - не просто друзья.

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