Добрынин впервые объяснил развод с блогершей Квитковой

Украинский телеведущий Никита Добрынин впервые за долгое время прокомментировал развод с блогершей, которая получила популярность благодаря Шоу "Холостяк" Дашей Квитковой.
Об этом мужчина рассказал в программе "Невероятная правда о звездах".
Собственно, пара так и не раскрыла подробности своего развода. Оба говорят о том, что просто так случилось и как таковой причины нет.
"Такое случается иногда. Война, стрессы, другие кризисы, которые случаются в пары. По-разному пары их проходят. Главное, чтобы вы были счастливы", - сказал Добрынин в программе.
Пара также старается сохранить отношения ради своего единственного сына Льва.
"Мы поровну берем на себя ответственность за сына. Мы оба родителя и мы должны находить выходы из разных ситуаций. Потому что здесь речь идет не о твоем эго, а речь именно о ребенке. Это не просто, но это заслуга обоих", - сообщил он.
Напомним, Никите Добрынину приписывают роман с украинской моделью Чарой Хорив, которая ранее встречалась с ведущим Богданом Буше. Никита и Чара вместе засветились на ковровой дорожке музыкальной премии Muzvar Awards 2023 - пара охотно позировала для журналистов, после чего стали появляться слухи о том, что ведущий и модель - не просто друзья.
Напомним, в Киеве, 27 августа, в Святошинском районе произошла авария с участием четырех элитных автомобилей. За рулем одного из них находилась известная блогерша Даша Квиткова.
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