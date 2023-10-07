Добрынин впервые объяснил развод с блогершей Квитковой

По словам Никиты Добрынина пара не смогла справиться с трудностями.

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Даша Квиткова и Никита Добрынин теперь просто родители своего сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova

Украинский телеведущий Никита Добрынин впервые за долгое время прокомментировал развод с блогершей, которая получила популярность благодаря Шоу "Холостяк" Дашей Квитковой.

Об этом мужчина рассказал в программе "Невероятная правда о звездах".

Собственно, пара так и не раскрыла подробности своего развода. Оба говорят о том, что просто так случилось и как таковой причины нет.

"Такое случается иногда. Война, стрессы, другие кризисы, которые случаются в пары. По-разному пары их проходят. Главное, чтобы вы были счастливы", - сказал Добрынин в программе.

Пара также старается сохранить отношения ради своего единственного сына Льва.

"Мы поровну берем на себя ответственность за сына. Мы оба родителя и мы должны находить выходы из разных ситуаций. Потому что здесь речь идет не о твоем эго, а речь именно о ребенке. Это не просто, но это заслуга обоих", - сообщил он.

Напомним, Никите Добрынину приписывают роман с украинской моделью Чарой Хорив, которая ранее встречалась с ведущим Богданом Буше. Никита и Чара вместе засветились на ковровой дорожке музыкальной премии Muzvar Awards 2023 - пара охотно позировала для журналистов, после чего стали появляться слухи о том, что ведущий и модель - не просто друзья.

Напомним, в Киеве, 27 августа, в Святошинском районе произошла авария с участием четырех элитных автомобилей. За рулем одного из них находилась известная блогерша Даша Квиткова.

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