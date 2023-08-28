Авария на $200 тысяч: подробности ДТП с блоггером Дашей Квитковой

В Киеве, 27 августа, в Святошинском районе произошла авария с участием четырех элитных автомобилей.
За рулем одного из них находилась известная блогерша Даша Квиткова.
Как сообщают в Сети, обстоятельства и причины происшествия установят следователи.
По свидетельствам очевидцев ДТП, за рулем Lexus якобы сидела блогерша Даша Квиткова, которая ехала на красный сигнал светофора, что и стало причиной аварии.
Что заявила Квиткова
Сама блогерша Даша Квиткова подтвердила информацию о ДТП на своей странице в соцсети Instagram. По ее словам, авария произошла на перекрестке – в какой-то момент в Lexus, за рулем которого она находилась, въехали две машины.
По словам Квитковой, из-за столкновения жалобы на самочувствие были только у одной девушки, которая якобы попросила у блогерши компенсировать деньгами возможную травму.
Происшествие зафиксировали правоохранители, которые в дальнейшем установят его обстоятельства и причины.
Сама Квиткова рассказала, что она ехала на выписку к подруге и блогеру Татьяне Парфильевой, которая на днях родила мальчика Александра.
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