Авария на $200 тысяч: подробности ДТП с блоггером Дашей Квитковой

Сама блогерша Даша Квиткова подтвердила информацию о ДТП на своей странице в соцсети Instagram.

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Даша Квиткова ДТП / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

В Киеве, 27 августа, в Святошинском районе произошла авария с участием четырех элитных автомобилей.

За рулем одного из них находилась известная блогерша Даша Квиткова.

Как сообщают в Сети, обстоятельства и причины происшествия установят следователи.

видео дня

По свидетельствам очевидцев ДТП, за рулем Lexus якобы сидела блогерша Даша Квиткова, которая ехала на красный сигнал светофора, что и стало причиной аварии.

Авария с участием Даши Квитковой / скриншот

Что заявила Квиткова

Сама блогерша Даша Квиткова подтвердила информацию о ДТП на своей странице в соцсети Instagram. По ее словам, авария произошла на перекрестке – в какой-то момент в Lexus, за рулем которого она находилась, въехали две машины.

По словам Квитковой, из-за столкновения жалобы на самочувствие были только у одной девушки, которая якобы попросила у блогерши компенсировать деньгами возможную травму.

Происшествие зафиксировали правоохранители, которые в дальнейшем установят его обстоятельства и причины.

Квиткова попала в ДТП и вышла на связь / скриншот

Сама Квиткова рассказала, что она ехала на выписку к подруге и блогеру Татьяне Парфильевой, которая на днях родила мальчика Александра.

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