"Сползла по стене в слезах": Квиткова рассказала о диагнозе сына

Украинская блогерша Даша Квиткова поделилась грустными новостями.
На своей странице в Instagram блогерша сообщила, что ее сын Лев, которого она родила от телеведущего Никиты Добрынина оказался в стационаре с левосторонней пневмонией.
Квиткова также поделилась своими переживаниями за сына, а также эмоциями, которые она испытала, услышав серьезный диагноз малыша.
О том, что малыш попал в больницу, стало известно несколько дней назад. Об этом также сообщил отец Льва - Никита Добрынин. Он также показал, какие процедуры приходится терпеть ребенку.
"Я просто в слезах сползла по стене, когда врач сказал, что у Льва подозрение на пневмонию и нужно госпитализировать его в стационар", - написала она.
Напомним, ранее телеведущий Никита Добрынин и его бывшая жена, блогерша Дарья Квиткова поделились тревожными кадрами: их маленький сын Лев оказался на больничной койке с подозрением на пневмонию.
Напомним, ранее по украинскому интернету разлетелся новый слух: украинская блогерша Даша Квиткова "гуляет" с экс-холостяком и бывшим парнем Анна Богдан - Михаилом Заливако.
Вас также может заинтересовать:
- "Я счастлива": Квиткова раскрыла подробности личной жизни после развода
- Дашу Квиткову затравили за измены Добрынину - блогерша нецензурно ответила
- Даша Квиткова похвасталась подарком от бывшего мужа Никиты Добрынина