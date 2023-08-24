"Сползла по стене в слезах": Квиткова рассказала о диагнозе сына

Украинская блогерша поделилась грустными новостями о здоровье 2-летнего сына Льва.

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Даша Квиткова рассказала о болезни сына / Коллаж Главред, фото Instagram/kvitkova

Украинская блогерша Даша Квиткова поделилась грустными новостями.

На своей странице в Instagram блогерша сообщила, что ее сын Лев, которого она родила от телеведущего Никиты Добрынина оказался в стационаре с левосторонней пневмонией.

Квиткова также поделилась своими переживаниями за сына, а также эмоциями, которые она испытала, услышав серьезный диагноз малыша.

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Блогерша Квиткова поделилась диагнозом сына / Instagram/kvitkova

О том, что малыш попал в больницу, стало известно несколько дней назад. Об этом также сообщил отец Льва - Никита Добрынин. Он также показал, какие процедуры приходится терпеть ребенку.

Блогерша Квиткова поделилась диагнозом сына / Instagram/kvitkova

"Я просто в слезах сползла по стене, когда врач сказал, что у Льва подозрение на пневмонию и нужно госпитализировать его в стационар", - написала она.

Блогерша Квиткова поделилась диагнозом сына / Instagram/kvitkova

Напомним, ранее телеведущий Никита Добрынин и его бывшая жена, блогерша Дарья Квиткова поделились тревожными кадрами: их маленький сын Лев оказался на больничной койке с подозрением на пневмонию.

Напомним, ранее по украинскому интернету разлетелся новый слух: украинская блогерша Даша Квиткова "гуляет" с экс-холостяком и бывшим парнем Анна Богдан - Михаилом Заливако.

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