Блогерша Парфильева родила своего первого ребенка

Татьяна Парфильева и ее супруг стали родителями мальчика Александра.

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Таня Парфильева стало мамой в первый раз / Коллаж Главред, фото Instagram/tanuaparfilyeva

Украинская блогерша Татьяна Парфильева и ее муж Иван Крышталь стали родителями в первый раз.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Молодая мама поделилась фото из роддома, где она держит на руках своего сына, которого они решили назвать Александром. К слову, малыш оказался настоящим козаком. Его вес составил целых 4 килограмма и 690 грамм.

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На фото - молодые родители маленького киевлянина:

По словам блогерши, буквально еще днем она была на плановом осмотре у врача, а уже в 04.00 пара выехала в роддом, так как схватки были каждые 5 минут. Парфильева выкладывает в сториз свои "родильные" приключения и показывает, как все происходило.

По ее словам, в роддом пара приехала около 5 утра, а уже около 08.00 Парфильева поделилась фото своего малыша.

Напомним, ранее украинская певица Злата Огневич не смогла сдержать эмоций по поводу появления в ее жизни маленького ребенка, и рассказала поклонникам радостную новость на своей странице в Instagram.

Также Наталья Могилевская впервые призналась, почему у нее нет детей. Кроме того певица рассказала, что сейчас заставляет ее задумываться про материнство.

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